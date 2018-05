Toetusega soetatud ujuvkai teenib rentnikule tulu

Üle kümne aasta tagasi EASi toetusega ostetud ujuvkaid enam Atlantise maja juurde ei viida, see on ja jääb Karlova sadamasse.

Tähelepanelikud tartlased on märganud, et kesklinnas Emajõel pole ujuvkaid. Nüüd on Karlova sadamat ja Atlantise ees olevat ujuvkaid haldav Seto Line viinud sinna väikse kai, mille ääres on kaks kohta randumiseks. Kuid ka sellega ei saa rahul olla.