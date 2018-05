Narva maantee liikluses algab sügiseni kestev tohuvabohu

Suurte kaevetööde eesmärk on rajada Tartu ülikooli ehitatava Delta hooneni kõik vajalikud kommunikatsioonid kanalisatsioonist kütte- ja jahutustorude ning kaabliteni. «Tartu linnal on hea meel, et Delta hoone hakkab kerkima ja see hoone on vaja kommunikatsioonidega ühendada,» ütles abilinnapea Raimond Tamm. «Narva maantee on üks tuiksooni, iga pudelikael sunnib liiklejaid uusi marsruute otsima. Usume, et Võidu silla koormus väheneb, Vabadussilla koormus kasvab, kuid Narva mäelt Vabadussillale liikumisel ei tohiks takistusi olla.»