Peeter Olesk: Kellamehed kellassepaks

Lugenud mitmekümne suurettevõtja, pangamehe, ärimehe, dividendisti, haridusadministraatori ja paari juristi ühist arvamust selle kohta, et Eesti riik vajab kapitaalremonti, tekkis mul küsimus, kellelt see remont hangitakse. Näiteks ametnike arvu vahendamist ja bürokraatia piiramist ei saa tellida kehtiva põhiseaduse alusel, vaid seda saab teha üksnes põhiseadust muutes, sest praegune põhiseadus ei sätesta ametnike arvu ülemmäära või seda, et põhiseadus välistaks ühe ametniku võimu kogu tema tööalase info üle.

Disproportsioone ja omavoli neis asjus ei saa korraldada täitevvõimu aktidega, sest tegemist on otsustamise ringkäendusega, millest pole selge, kellele on miskisuguse nõukoja seisukoht siduv, kellele see üldse esitatakse ja mis paberipakk see selline on – käsk, soovitus või eksperdihinnang. Kas seda saab protestida ning kui, siis kus. Kui ei, siis kelle päralt on viimane sõna või on viimane sõna ühtlasi otsus.

Ennevanasti oli lihtne. Kellamees lõi kella ja aitas kalmusid korrastada. Kellamees ei olnud kellassepp, selleks oli kas lukksepp, kullassepp või mehaanik, pommidega kella korrastas aga kas toapoiss või toatüdruk.

Nüüd tahavad suurettevõtjad ühes ja samas etenduses täita kõiki rolle korraga. Pisut on see nagu Figaro «Sevilla habemeajajas». Vahe seisneb selles, et Figaro vähemalt teadis, mida tal Andaluusia pealinnas tuleb teha, meie suurettevõtjatel ei ole aga päris selge, et isegi täisautomaattööpingi puhul on vaja mitut seadistajat.

Ühes on neil kahtlemata õigus: avaliku sektori ja ettevõtlussektori suhe on paigast ära viimase kahjuks. Seda suhet saab korrigeerida mitmel viisil, kuid suhteid, mis on paigast ära, on vähemasti n + 1 või üldiselt n + n. Oli lihtsameelsus kujutleda, et varustame iga kontorilaua vähemalt ühe lauaarvutiga ja vähendame seeläbi kontoritöötajate arvu n – 2 võrra. Või et suurendame ettevõtjate hulka n + 3 koos piiranguga ametnike arvule n – 5.

Ametnik tõepoolest ei tooda ja megakaubamajades toodab ainult toiduosakonna poolfabrikaatide sektor. Toodab stabiilse ekspordiväljundiga ettevõte – seadet, aparaati, patenteeritud skeemi, toitu, toiduainet, spetsialiseeritud remonditöid, lisaväärtusega/-väärtuseta toormaterjali, põlevkivi ja selle saaduseid. Eestis võiks eksperdiväljundiks olla ettevõte, mis esmalt suudab Eesti rannikumerest ekstraheerida vees lahustunud fosforiiti ja müüa edasi kas vastavat tehnoloogiat või fosforiiti ennast. Ei üks ega teine ole võimalik, kui puuduvad mitmepoolsed lepingud riikide, aga ka rahvusvaheliste korporatsioonide vahel. Kus te, lugupeetud suurettevõtjad, varem olite, siis, kui ühendkoor üürgas «Riik on halb peremees!»? Seletage ära, mismoodi saab halvast peremehest hea kiiremini, kui jagati laiali Tallinna ekskavaatoritehas!

Mis on avaliku sektori väljundiks suhtlemi­­sel muu maailmaga?