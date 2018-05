Ilmar Pihlak: kaalugem tselluloositehast hoopis Kundasse

Veemajanduses on peamise survetegurina esile tõstetud just punktkoormus, millest märkimisväärse osa moodustavad Tartu linn ja väikeasulad, kus olme- ja tööstusliku reovee puhastusseadmete töö pole piisav.

Tartu puhastussüsteemi siseneb päevas üle 37 000 kuupmeetrit reovett. Selle puhastamiseks on rajatud võimas puhastusseadmete kompleks, mis laiub enam kui kümnel hektaril. Pärast puhastamist läheb heitvesi Tartust allavoolu Emajõe aasta keskmise koormuse vooluhulgaga 0,29 kuupmeetrit sekundis. Reoveepuhastit läbib keskmiselt 3,2 tonni fosforit aastas. See läheb Emajõkke ja sealt edasi Peipsi järve.

Planeeritava tselluloositehase kasutatavast veest 90 protsenti läheks pärast puhastamist tagasi Emajõkke. See on üle kahe ja poole korra suurem kogus, kui Tartu reoveepuhastil on võimalik vett soolast puhastada.