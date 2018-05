Tartu kutsub lapsi sajaga lustima

Kell 10 alustavad ka töötoad, mis sel korral on jagunenud kihelkondadeks. Esindatud on muuseumite, linnajuhtide, spordi-, noorte-, loodus-, lugemis-, kunsti-, pärimus-, teadus-, tervise ja ohutus-, tantsu- ja muusikakihelkond. Töötoad on avatud kuni kell 13-ni.