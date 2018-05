Tönki mängijad panid lennukiangaaris maskid pähe

Lavastuse kunstnikud on Edith Karlson ja Kärt Ojavee. Karlsoni sõnul on maskid väike vihje tulevasele kostüümile ning lõplikult valmina tuleb kogu kostüüm vaatajate ette nagu elav organism. «Kostüümidraama on nii totaalne, et siin ei ole mingis mõttes otsa ega äärt,» lisas Ojavee.