Erialade kompass aitab ülikooliastujal valikuid teha

«Kuna Tartu ülikoolis on bakalaureuseõppes ligikaudu 60 eriala, otsustasime tulla gümnaasiumilõpetajatele valiku tegemisel appi. Loodame, et erialade kompass aitab valikuvõimalusi avardada ning suunab noore inimese tutvuma ka nende erialade ja võimalustega, mis olid seni tema huviorbiidist välja jäänud,» rääkis Tartu ülikooli kantsler Meelis Luht.

Meelis Luht lisas, et ülikool arendab erialade kompassi edasi nii, et sellest saaks karjäärivalikul sama oluline abiline, kui on valimiste eel valijakompass. «Ka ERKO õpib. Tulevikus suudab ta anda kindlasti veelgi rohkem ja täpsemaid soovitusi,» sõnas Luht.