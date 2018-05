Võimlemispidu toob teisipäeval Tamme staadionile üle 2200 lapse ja noore

Staadionimurule on oodata enam kui 2200 eri vanuses liikujat. Esindatud on kümme Eesti maakonda.

Korraldusmeeskonna teatel soovitakse iga-aastaste võimlemispidudega näidata noortele, et võimlemises peitub liikumine ja liikumises peitub rõõm, et koostegemine ja koosolemine on mõnus vaba aja veetmise võimalus. «Haarame etendusse nii professionaalseid võimlejaid kui lapsi ja noori, kes ei tegele igapäevaselt võimlemisega ega spordiga. Võimlemispidu näitab neile, et liikumises ei pea tingimata peituma sportlikud eesmärgid, vaid see võib pakkuda ka lihtsalt rõõmu. Võimlemispeol osalemine ei sõltu laste ja noorte haridusest ega sportlikust võimekusest, vaid heast tahtest,» seisab sündmust tutvustavas infos.