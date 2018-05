Riia ringi kohale kaardub viadukt, jalakäijatele kaevatakse tunnelid

Maanteeameti Lõuna-Eesti regiooni ehitusvaldkonna juht Janar Taal ütles, et maanteeamet lähtub plaanides Tallinna-Tartu-Võru-Luhamaa maanteest, mis linnas kannab ka Ringtee nime. See muutub eritasandiliseks nii Riia ringil kui ka Aardla tänava senisel «ajutisel» ringristmikul. Seejuures on see põhimaantee kavas ehitada 2+2 sõiduradadega, paiguti on ka 3+3 sõidurajad.