Rattaralli kuldmedal jäi üle nelja aasta taas koju, velotuuri esikoht läks Taani

Eile sõidetud Tartu rattaralli pikema distantsi võitis Karl-Patrick Lauk. See on esimene kord pärast 2013. aastat, kui Eestil on õnnestunud kuldmedal koju jätta. «Kindlasti on tegu võistlusega, mille olen tahtnud kunagi elus võita,» rääkis Lauk pärast finišit.