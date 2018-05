Meepallid tõid Tartu noortele linnavalitsuse tunnustuse

Decomer Technology äriidee on arendada uudset vees lahustuvat söödavat kilet. Noored on välja töötanud väiksed pallikesed, mille sees on mesi ja mida ümbritseb kile. Neid saab panna näiteks kuuma tee sisse, kus nad täielikult lahustuvad. Kilematerjal on taimne ega kujuta inimese organismile mingit ohtu.