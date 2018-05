Profisportlaste elu ei takista ka diabeet

«Tuleb küll olla distsiplineeritud, et diabeedihaigena teha kõike seda, mida teevad teised profisportlased, aga sellega harjub kiiresti,» rääkis profirattur Quentin Valognes, kellel diagnoositi esimest tüüpi diabeet 6-aastaselt. Ta ütles, et nende meeskond tahab inspireerida diabeeti põdevaid inimesi üle maailma, et nad saavad teha kõike, mida teisedki.

Raamat kogemustest

Valognes avaldas paar aastat tagasi Prantsusmaal raamatu, kus ta enda kogemusest diabeedihaige profisportlasena räägib. «Ma tahan inimesi harida ja motiveerida, et nad mõistaksid, et diabeedidiagnoos pole elu lõpp,» ütles Valognes, kes peab kirjutamist üheks viisiks diabeediga vaimselt toime tulla.

Eesti laste ja noorte diabeedi ühingu juhataja Kristi Peegel selgitas, et esimest tüüpi diabeeti ei saa ennetada ning tegemist on kroonilise haigusega. «Kui teist tüüpi diabeeti saab tervisliku eluviisiga ennetada, siis esimest tüüpi diabeeti mitte ning näiteks Eestis on see umbes 700 lapsel,» lausus Peegel.

Vajalikud insuliinipumbad

Diabeet on Peegli väitel üks keerulisemaid haigusi, kuna sellest ei saa võtta päevakski puhkust. «Diabeedihaiged elavad pidevas koomalangemise hirmus. Seetõttu on väga oluline, et esimest tüüpi diabeedihaiged saaksid endale insuliinipumbad, mis muudavad kroonilise haiguse kontrollimise kordades lihtsamaks,» selgitas Peegel.

Haigekassa aga ei hüvita modernsete insuliinipumpade soetamist, pakutakse küll umbes kümneaastaste pumpade hüvitamist poole summa ulatuses. «Kas nemad ise võtaksid kasutusele kümme aastat vanad telefonid? Uued pumbad on põhjusega loodud, neid on mugav ja lihtne kasutada,» rääkis Peegel. Praegu maksab näiteks Lastefond insuliinipumpade eest, kogudes nende soetamiseks annetusi nii eraisikutelt kui ettevõtetelt.