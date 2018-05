Ülikool valis Pärnu kolledži direktoriks Garri Raagmaa

Komisjoni juhtinud sotsiaalteaduste valdkonna dekaani professor Raul Eametsa sõnul oli tegu kahe võrdselt tugeva kandidaadiga. «See, et senat hääletas Raagmaa poolt, ei ole väga üllatav, sest komisjon hindas kahe kandidaadi võimalusi suhteliselt võrdseks. Tõsi, natuke oli komisjoni sümpaatia Garri Raagmaa poole kaldu, aga see vahe oli väga väike,» ütles Eamets. «Garri kasuks räägib kogemus samal ametikohal ning visionääri ja kohaliku elu edendaja maine. Henn Vallimäe kiituseks tuleb öelda, et ta on suutnud kolledži finantsseisu kontrolli all hoida, arendada uusi õppekavasid ja kolledžit kindlal käel juhtida. Ta on olnud hingega ameti juures ja esindanud kolledži huve valdkonna esindusorganites konstruktiivselt. Suur tänu talle sotsiaalteaduste valdkonna poolt.»