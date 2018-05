Tantsusportlaste suur mõõduvõtmine leiab aset taas Tartus

Võistluse korraldajad on Martin Parmas ja Gerli Padar koostöös Eesti Tantsuspordi Liidu, WDSF-i ehk Maailma Tantsuspordi Föderatsiooniga ning tantsukooliga Prestige.

«Välispaare on hästi palju ja kaugemad tulijad on seekord Kreekast ja Aserbaidžaanist,» rääkis ta. «Konkurents on rahvusvaheline juba alates tulevikulootustest ehk kõige pisematest mudilaste ja laste klassi algajate tantsupaaridest. Võistlusi hindavad kohtunikud üheteistkümnest riigist.»