Mitte mingi tavaline ajaleht

See oli aeg, mil Tartu pidi uue aja tuultes tunnistama mitmes mõttes allajäämist Tallinnale. Vabanenud riigi pealinnas olid hakanud juhtuma asjad, mis erinevalt okupatsiooniajast Eesti inimeste elu päriselt mõjutasid. Pealinnast sai tõeline pealinn ning see nõudis paratamatult ka Postimehe toimetuse järkjärgulist nihkumist Tallinnasse.

Mõelda vaid, anda ära oma ajaleht, Eesti ajakirjanduse uppumatu lipulaev! Tartlastel oli seda raske alla neelata ja mõni keeldub seda tegemast surmatunnini. Ent see on pelgalt asja emotsionaalne pool. Otsepilk tegelikkusele näitab, et Tartu on tolles pikas muutuste loos kokkuvõttes osutunud vastupidi just võitjaks.

Tõsi, Postimeest ei passi enam ammu tituleerida Tartu ajaleheks, aga see ei tähenda, et Postimehe pikast ajaloost sündinud vaim ning ajakirjanduslikud ambitsioonid oleks Emajõelinnast irdunud. Algul kord nädalas vahelehena ilmunud Tartu Postimehest on aastatega kujunenud tugev iseseisev kohalik päevaleht, mis sisuloomes hoiab tihedat sidet Postimehega ning jääb edaspidigi paberlehena ilmuma kunagise emalehe hõlma all. Samasuguse kaks ühes boonusega ei saa seni kiidelda ühegi teise Eesti piirkonna lugejad.

Internetis on Tartu Postimehe leht paljudele see, mis hommikul esimesena lahti klõpsatakse ja seda sõltumata nädalapäevast. Pangem tähele: neid päevi, mil mõni Tartus või Tartust kirjutatud uudis ei jõua omakorda suure Postimehe veebiportaali esilehe ülemisse otsa, tuleb üsna harva ette. See on ilmne märk praeguse Tartu Postimehe toimetuse tegusast ja nooruslikust loomust. Meis on tubli annus tartulikku sisemist uhkust, mis kannustab andma endast iga päev parima, et olla oma piirkonna sõnumite levitamisel esimene.

Tartu Postimehe ajakirjanikud tahavad, et nende töö kannaks vilja, et see pakuks jutuainest nii lähedal kui kaugel ning – mis kõige tähtsam – annaks hoogu olulistele ühiskondlikele muutustele. Samal ajal tähtsustame teadust, ajalugu ja kultuuri ega pelga seejuures mõnikord – kasvõi naljaviluks – mõnd Edasi päevil sisseõpitud vigurit ridade vahele peita.

Paljud jõulise sõnaga arvamusliidrid on õppinud Tartu Postimehe arvamuskülge pidama parimaks ruuporiks oma seisukohtade levitamisel. See on koht, kus Tartut ja selle ümbrust kujundatakse ehk rohkemgi, kui me mõnikord ise uskuda julgeme.

Me loome debatte, millest sünnib teinekord ehk ka paksu verd, kuid ennekõike ikkagi arukaid lahendusi. Rohkem julgeid ja inspireerivaid mõtteid! – see on meie arvamusplatsi alusmõte. Sestap soovitan kõigil ärksa meelega lugejatel valehäbita sekkuda ajalehe tegemisse. Aitame teie ideedel suuremaks saada ja nende töökindlust avalikustamise õiglases tules proovile panna.

Tartu leht tahab olla Tartu vääriline – mõnikord jonnakas ja kahtlev, mõnikord sihilikult vastuvoolu ujuv, kuid alati tarkust, õiglust ning arengut toetav. Meile meeldib liigsesse tagasihoidlikkusesse takerdumata mõelda, et Tartu pole mingi tavaline linn ja Tartu Postimees pole mingi tavaline leht;)