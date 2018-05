Tartu Postimees sündis 25 aastat tagasi ägedas otsimiste ajas

Kiviaeg see kohe kindlasti ei olnud, kuigi nüüdsed noored võivad ju niiviisi arvata, igatahes internet oli juba toimetuses ja ajakirjaniku nina all oli kaabli küljes arvuti. Kuigi see toimis nagu vaeslapse käsikivi – jäi sageli toppama ja ekraanile tekkis arvutifirma nimi Tatung. Nii tegime Postimeest 25 aastat tagasi. Ja ka Tartu Postimeest, mis tuli lugejate ette esimest korda 26. mail 1993.