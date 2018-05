Kuumad ilmad tõid välja väikeste vereimejate hordid

«Ei mäleta, et kunagi varem sellist asja oleks juhtud, seal oli ikka täielik hullumaja,» rääkis poiste treener Ervin Laaneots. Suuremal hulgal hakkas vereimejaid välja ilmuma esmaspäeval ning päev-päevalt tuleb tüütuid putukaid üha juurde. Kõige hullem on probleem just naturaalse muruga Põllu staadionil, aga kihulased tunnevad end koduselt ka Sepa, Annelinna ja Tamme staadioni kunstmuruväljakul.

«Trennidest on saanud tõsine väljakutse, sest poiste energia läheb suuresti putukatega võitlemisele ning nende tähelepanu on mujal. Samas on nii palav, et nad ei saa end putukate kaitseks ka väga paksult riidesse pakkida,» iseloomustas treener ootamatut olukorda.