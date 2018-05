Tartu sai Uppsala tänava

Linnavolikogu esimees Aadu Must rõhutas, et Uppsala tänav sobib väga hästi Tartu akadeemilisse piirkonda, kuivõrd Uppsala ülikool on Tartu ülikooli emaülikool ning Tartu ülikool on andnud nimepanekule ka oma heakskiidu. «Kuigi linnade ametlik sõprusleping on mõnevõrra noorem, siis tegelikult võib Tartu ja Uppsala koostöösidemete pikkust mõõta sajandites,» ütles Must.