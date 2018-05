Heategev kontsert avab Poola kultuuri päevad

Kohal on Poola Vabariigi Suursaadik Grzegorz Kozłowski ning saatkonna kultuurispetsialist Sławomira Borowska-Peterson. Sündmus avab Poola kultuuri päevad, mis kestavad pühapäevani.

Neli päeva Poola vaimu

Suur osa sündmustest on osavõtjaile tasuta või väikse piletiraha eest. Poola kultuuripäevade täpse kava leiab Facebookist sündmuse Polish Culture Days alt või veebilehelt www.polishculturedays.ee

Kes on Krzysztof Urbaniak

Tänaõhtuse kontserdist kõneldes tuleb märkida, et Krzysztof Urbaniak on maailmas tuntud organist, aga ka Tartule oluline persoon, kuna kuulub eksperdina Jaani kiriku barokkorelitiimi.

Täna ennelõunal võttis Krzysztof Urbaniaki ning Poola Vabariigi Suursaadiku Grzegorz Kozłowski ja saatkonna kultuurispetsialisti Sławomira Borowska-Petersoni vastu Tartu linnapea Urmas Klaas. Koos arutati, millised võiksid olla Jaani kirikusse ehitatava barokkoreli rahastamisvõimalused ning kuidas välja näha sõprussidemed, mis ühendaksid Tartut näiteks Gdanskiga, kus on elanud ja tegutsenud terve koolkond orelimeistreid, sealhulgas Andreas Hildebrandt.

Krzysztof Urbaniak on eksperdina juhendanud orelite restaureerimis- ja uusehitusprojekte mitmel pool Poolas. Aastatel 2011 kuni 2013 taastati näiteks 18. sajandist pärit ajalooline instrument Pasłękis, mis on just Danzigi (Gdanski) koolkonna orelimeistri Andreas Hildebrandti ehitatud pill.