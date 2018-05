Kui miski on kivisse raiutud või pronksi valatud, siis sinna see jääb! Kui kuulata aga restaureerimisfirma Mandragora juhte, tuleb välja, et öeldu on iganenud tõde. Selleks et kivid ja kujud Põhjamaises kliimas hästi vastu peaksid, ei ole palju küsida abi mõnikord ka ülikooli materjaliteadlastelt.