Tänavune Tartu rattaralli kulgeb mägiseimat rada mööda

Tartust on Jõhvi 130 kilomeetrit, see tundub üsna ulmeline teekond, mida jalgrattal ette võtta, aga just nii pika raja läbivad pühapäeval suur hulk jalgrattureid, kes Tartu rattarallil oma vormi proovile panevad. Tartu rattaralli põhidistants on isegi veidi pikem, täpsemalt 135 kilomeetrit. Võrreldes varasemate aastatega on tänavune rada kõige mägisem ning nii rasket teekonda pole jalgratturid Tartu rallil varem läbi vändanud.