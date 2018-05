Kus ja kes oleks Ivar Põllu siis, kui kümme aastat tagasi ei oleks TUTi tekkinud?

See küsimus on ju nipiga, sest teater ei tekkinud ise ning me ei astunud ilusasti värvitud uksest sisse, mille peale oli teatri nimi kirjutatud. Teater tekkis ikkagi väikse seltskonna huvi, erutuse, põnevuse ja tagantjärele vaadates ka karmi töö tulemusel. Kui me poleks teatrit teinud, oleksime selle energia pannud millessegi muusse.