Tartu Uue Teatri kümne aasta lugu ilmus tellisena

1120-leheküljeline raamat kaalub 1640 grammi. Tartu Uude Teatrisse tuli neid täna trükikojast kokku umbes 3,5 tonni. FOTO: Raimu Hanson

Suurteose toimetasid ja suures osas ka koostasid teatriteadlased Hedi-Liis Toome ja Anne-Ly Sova.

Teatri algus ja areng

Toome sõnul on raamatus ühe väikese projektiteatri alguse ja arengu lugu. «Lisaks loomingulisele ajaloole saab aimu teatri organisatsioonilisest arengust: mida tõi endaga kaasa ühest majast teise kolimine, kuidas leiti sponsoreid ja toetajaid, millist vaeva või rõõmu nähti lavastuste ettevalmistamisel administratiivsel tasemel,» lisas ta.

Sova märkis, et avastas inimlikult ja ka teatrialaselt selle raamatu tegemisel palju. «Või ehk aitasid meenutused, intervjuud ja artiklid meelde tuletada kõige lihtsamaid asju: seda, kui suur vägi on tahtel ja armastusel selle vastu, mida sa teed,» lisas ta. «Sest need kaks – tahe ja armastus – tunduvad olevat TUTi käivitavateks ja elushoidvateks jõududeks.»

Millisena paistab TUT kümnele aastale tagasi vaadates? «TUTi võlu on terve tema kümne aasta jooksul seisnenud oskuses üllatada, ilma et mingi üllatuse või uudsuse pakkumine oleks olnud eesmärk iseeneses,» vastas Toome. «Lihtsalt on tehtud seda, mida on tahetud, ning vahel on hullused saanud teoks tänu sellele, et pole liigselt muretsetud, kas kõik plaanitu ikka ellu suudetakse viia. Sest ajalugu näitab, et tavaliselt on suudetud.»

Toome sõnul on tagasi vaadates näha ka erinevate autorite perioode – Mart Aasa, Urmas Vadi triloogiad teatri algusaastail, viimasel ajal Renate Keerd. «Kõige selle taustal on Ivar Põllu enda areng lavastajana,» lisas ta.

Kindlasti on Toome arvamuse kohaselt TUT arenenud organisatoorselt. ««Kahe prožektori ja kilekoti teatrist» – Ivar Põllu väljend, mida ta kasutas, kui lavastus «Ird, K.» esimesed preemiad sai – on saanud täitsa korralik, direktoriga asutus, kus inimesed oma töö eest isegi palka saavad,» jätkas ta. «Ja nüüd tahab teater endale ühisrahastuse teel maja osta. See viimane on Eestis minu teada ainulaadne!»

Tellise välimus

Raamatu on kujundanud Martin Rästa. Trükisel on tellise välimus. Miks? Sest «TUT10. Unistused, prügi ja ajalugu» on üks osa TUTi majaostukampaaniast.

Ja nimelt – kõik raamatu ostjad toetavad Tartu Uue Teatri hoone teatrile päriseks ostmist ehk siis kasvatavad tellis tellise haaval seda kultuuriasutust. Ja saavad selle eest vastu pabertellise täie unistusi, prügi ja ajalugu.

Kümme aastat arvudes

Tartu Uus Teater (Lai 37) tähistab neljapäeval, 24. mail oma 10. aastapäeva. Kell 16 on kavas juubeliraamatu «TUT10. Unistused, prügi ja ajalugu» esitlus, sissepääs tasuta. Kell 19 etendus «Keskea rõõmud», piletiga. Kell 22 Odd Hugo kontsert, piletiga.

TUTis on kümnel aastal vaatajate ette tulnud 55 lavastust. Antud on 1005 etendust, sellele lisaks koostöölavastuste 27 etendust Tartust eemal. Etendusi on näinud 80 216 vaatajat, koos koostöölavastuste vaatajatega mujal 81 628 vaatajat.

Preemiaid ja auhindu on määratud 13 lavastusele ja nendega seotud isikutele.