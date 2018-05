Kahe aasta eest Tartu abilinnapeana korduvas altkäemaksu võtmises kahtlustatavana kinni peetud Kajar Lember jätkab Vudila mängumaa pidamist, ehitab Saaremaal linnust ja tegeleb puitmajaäriga. Läinud reedel pidas Karlova kohvikutepäeval koduaias kohvikut ja grillis seal vutte. Jume on tal hea ja auto korralik. Kaks aastat on teda ennast grillinud uurimisorganid, aga milline süüdistus sellest küpseb ja mis järeldused teeb kohus, me ei tea.