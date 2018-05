Väikesi poisse kasvatavad emad leidsid, et maailm on ebaõiglane. Kauplused on tüdrukute kleidikesi täis, aga mida panna selga poistele, kui ees on pidu või küllaminek. Nad naised lõid beebirõivaste brändi Sipster, mille tooted on õmmeldud linasest kangast.