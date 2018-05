Tartu erakonnakaaslased lasid minister Kiisleri sõelapõhjaks ja lubasid tema tagandamise algatada

«Millal te tagasi astute?», «Kui palju te selle pealt teenite?», «Inimesed juba jälestavad IRL-i!», «Kelle huvid siin mängud on!?», «Miks te valetate?», «Mida te üldse selle aasta jooksul teinud olete?» «Olete terve see aasta keppinud lõunaeestlaste ajusid. See on inimeste peal katsetamine, kurat, katsetage sigade peal!» – need olid vaid mõned hüüded, millega erakonnakaaslased keskkonnaminister Kiislerit pommitasid.