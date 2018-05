Süüdistuse järgi seisnes Soobi seaduserikkumine selles, et ta tegi omavalitsuse nimel tehinguid ja toiminguid sihtasutusega Emajõe Jõeriik, mille nõukokku ta samal ajal kuulus. Ringkonnakohus leidis, et süüdistuses märgitud tehingute ja toimingute tegemise ajaks oli Soobi ametiaeg siiski Emajõe Jõeriigi nõukogu liikmena lõppenud ja isegi kui ta oleks nõukokku kuulunud, ei leidnud tõendamist, et Soop oleks tegutsenud isikliku kasu saamise ajel.