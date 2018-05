Rataste needus

Täiesti arusaamatu, mida on Tartu kesklinna kevadisel, suvisel ja ka sügisesel ajal asja autoga, kui te pole just sant, ei vea kaasa vähemalt 20 kilo kaupa ja väljas ei saja pussnuge. Üksikute ja igasuguse pikaajalise mõjuta autovabade päevade asemel tuleks kuulutada terve Tartu kesklinn maist septembrini autodele keelualaks. Tartu on ideaalne linn jalgsi või jalgrattaga liikumiseks, kas pole?