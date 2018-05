Taksofirma aitab Tartu Maarja kirikut taastada

«Täpset summat me ei avalikusta, aga see algab vähemalt kümnest sendist,» lisas Kaasik.

Maarja kiriku sihtasutuse nõukogu esimees, Tartu linnapea Urmas Klaas sõnas, et iga panus on kiriku taastamiseks väga tähtis. «Kui Välk paneb täna ühe kivi kirikuvundamenti, siis on see signaaliks kellelegi teisele heale toetajale, et pangu ka nemad oma kivi siia kõrvale,» lausus Klaas.

Taksofirma juht põhjendas, et ta soovib oma ettevõttega ka midagi suuremat ära teha ning ühiskonna heaks midagi anda. «Kutsun ka teisi ettevõtteid üles kiriku taastamist toetama,» märkis Kaasik ning lisas, et on juba mõningaid mõttekaaslasi sel teemal leidnud. «Uuritakse ja küsitakse, et miks selle kiriku taastamist toetada,» sõnas taksofirma juht. Ideega on haakunud ka Aparaaditehase restoran, kelle juhid soovivad samuti kiriku taastamisse panustada.

Taksofirma Välk juht lubas, et annetavad raha kirikule seni, kuni see lõplikult valmis saab. «Alles siis, kui kirik valmis ja selle uksed valla, saame öelda, et oleme tõesti midagi ära teinud,» lisas ta.

Kaasik selgitas, et ühessegi kogudusse ta ei kuulu ning sage kirikuskäija ta pole. «Ma ei saa öelda, et ma pole usklik, aga minu usk on selle ülemise(näitab näpuga taeva poole-toim) ja minu vaheline asi,» sõnas ta.