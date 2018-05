Lavastusi ühendab ühiskonna ja üksikisiku köievedu

Vanemuine korraldas Eesti Vabariigi sajanda aastapäeva puhul Vabaduse festivali, et tutvustada meie publikule vabaduse ideid rahvusvahelisel tasandil. Festivalile tõid oma etenduse Läti, Soome ja Gruusia teate, aga programmis oli ka kaks Vanemuise enda lavastust. Siinkirjutaja võttis luubi alla välismaise valiku.

Ridade vahel

Loo raami moodustab iga vaatust sissejuhatav kultuuriministeeriumi kolleegiumi hinnang sellele näidendile. See peegeldab omaaegset tsensuuripoliitikat.

Lavastuse vastuvõttu raskendab ridade vahele peidetud tähendusrikkus, mis nõukogude aega mäletavatele inimestele on mõistetavam kui tänapäeva noortele. Lätikeelset etendust tõlgiti publikule kõrvaklappidesüsteemi kaudu ning tõlkes läheb kohati osa teksti ja tähendusi kaduma. Laulutõlgetest oli loobutud ning kahjuks polnud neid võimalik leida ka kavalehest.

Lavaline tegevus ja kujundus on lavastuses «Seened lõhnavad» viidud rõhutatud staatilise minimalismini, nii et tegelased on emotsioonidevaesed ning enamjaolt seisavad-istuvad tikksirgelt ja liikumatult. Sellest võib välja lugeda allasurutud isikupära, mida rõhutavad ka tegelaste seljas olevad ühesugused hallid kitlid. Lavastuse põnevus jääb kohati peitu küllastatud teksti, mille mõistmiseks kulub ära üks sissejuhatus nõukogude aja sisepingetesse.