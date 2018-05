Teraapiakoer Alfi maandas raamatukogus tudengite eksamipinget

Siberi husky tõugu koera perenaine, Tartu ülikooli stomatoloogiakliiniku arst-õppejõud Triin Jagomägi selgitas, et Alfil on võime inimesi rahustada ja nende stressi maandada. «Teraapiakoer saabki olla ainult selline koer, kes naudib inimeste puudutust. Ja Alfi loomulikult naudib, no vaadake ise,» ütles Jagomägi viidates üliõpilastele, kes mitte ei tahtnud koera paitamisest ja sügamisest väsida.