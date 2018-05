Karin Bachmann, Mart Meriste: elu võimaldamise kunst

Elurikkuse kahanemisest on loodusteadlased rääkinud aastakümneid, seejuures on bioloogilise mitmekesisuse kantsi kuvand külge kleepunud esmajärjekorras maapiirkondadele. Linna vaatlevad looduskaitsjadki sageli kivi- ja asfaldikõrbena. Ometigi pole see alati nii.

Suur osa maapiirkondadest koosneb tänapäeval pidevalt haritavast põllumajandusmaastikust, mille elurikkus on samaväärne asfaldi omaga. Linnad ja nende piirialad saavad olla koduks hoopis suuremale hulgale liikidele kui monokultuursed põllud ja meie metsasust tagavad puupõllud. Linn kui liikide pelgupaik võib tunduda kohatu mõttena ning haneparvedele ja karudele jääb ta tõesti kitsaks. Siiski pakub linn teistelegi liikidele just seda, mida inimesed siit otsima tulevad: lugematut hulka võimalusi. Inimeste komme teiste liikide võimalusi piirates kujuteldud vajaduste või kinnikiilunud esteetika kohaseid keskkondi luua nullib sageli suure osa kasust, mida liigiline paljusus saaks nii linnale kui ka selle lähialadele pakkuda.

Murukõrbete asemel läbimõeldud poollooduslike koosluste kasutamine nõuab harjumist.

Tartu on olnud tubli, suurimad näited nii head kui ka halba kriitikat saanud Roosi tänav ja ERMi haljastus. Mingis mõttes võib neid pidada pioneerideks ja nagu esimestega ikka, on astutud nii liiga pikki kui ka kõveraid samme. Õnneks on need kõik võimalik sirgeks seada.

Loodussäästlik haljastus ei kujune paraku sama kiiresti kui külvatud muru ja muruniidukita kasvav taimestik sisaldab oma arengu esimesel aastal ka liike, mis on hoolsatele aednikele tuntud umbrohtudena. Umbrohi ei ole aga botaaniline termin, vaid eelkõige põllumajanduslik ja ka kultuuriline silt. Elurikkuse seisukohalt on umbrohul sama palju eluõigust kui mistahes muul taimel, liiatigi kaovad nad aja jooksul kooslustest nagunii.

Suurim väljakutse niisuguse haljastuslaadi puhul on ühiskonna reageering. Kuivõrd esinduslikuks haljastuseks peetakse valdavalt veel ikka iga nädal pöetavat muru ja Hollandist toodud ilupõõsaid, kajastuvad need hoiakud ka linna heakorda reguleerivates aktides.

Näiteks on Tartu ja Tallinna heakorraeeskirjas punkt, mis sätestab muru maksimumpikkuseks 15 cm. Seega peavad teistlaadi haljastusviisi katsetada soovijad korrektsuse huvides neid alasid nimetama lillepeenardeks. Teine suur takistus ja müütide toitja on suurkeskustesse koondunud aiakaubandus. Võõrsilt toodud taimed ja seemned – isegi till, porgand või redis tulevad välismaalt, muruseemnest rääkimata – ei ole liigilise mitmekesisuse suurendamine, vaid kodumaiste väljasuretamine. Teadlik tarbija leiab turult ka kodumaiseid seemneid, kuid nendegi alusmaterjal on sageli välismaist päritolu.