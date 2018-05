IT-teadlane Mark Fišel ennustab, et lähema kümne aasta jooksul perfektset masintõlget ei sünni, mis sest et maailmas on sellega tegeldud viis- või kuuskümmend aastat. Masintõlge muutub küll järjest paremaks, aga arvutit inimese eest mõtlema panna teadlastel veel ei õnnestu. Inimaju on keele omandamisel seni asendamatu. Samas ei ole Mark Fishel nõus sellega, et tõlkeprogrammid alati eksivad. Üldmõtet annavad need enamikel juhtudel edasi õigesti, vajavad vahest väikest toimetamist.