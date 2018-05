Õhtuse vahetuse tõttu loobus Tamme koolist juba viis last

Tamme kooli lapsevanemate mure eesootava õhtuse vahetuse pärast on kestnud pikalt, aga seni pole Tartu linnavalitsus leidnud sellele lahendust. Nüüd on sügisel Tamme kooli minejate nimekiri lühenenud, viie õpilase vanemad on oma lapse koolist ära võtnud.