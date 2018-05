Volikogu komisjoni esimees korraldas uue, sobiva hääletuse

Tartu volikogu arutab sel nädalal eelnõu, mille sisu on lasteaiatasu tõusu ärahoidmine. Kui linnavõimud midagi ei tee, on alampalga kasvust tulenevalt uuel aastal Tartus lasteaiatasu 75 eurot, pere teise lasteaialapse eest tuleb maksta pool hinda. Sellel aastal on hind 70 eurot ja 50 senti.