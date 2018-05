Tartu kunstikooli praktikate ja kommunikatsiooni korraldaja Piret Palutederi sõnul on õpilased mustreid loonud juba mitu aastat. «Neid on loodud sadu. Mõtlesimegi siis, et miks need niisama seisavad, tuleks kusagil kasutada,» selgitas Paluteder projekti tagamaid. Noorte käe all said mustrid tänapäevase kasutuse.