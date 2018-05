ERMi kõrvale kasvab Eesti sortidega aed

Kõigepealt aga rääkis ta, et 2010. aasta andmeil on Eestis aretatud 70 õunasorti ja et viimastel aastatel on mõned juurde tulnud. Kask peab sortideks neid, mis on saanud rahvusvaheliselt ja juriidiliselt kehtiva tunnistuse. Ametliku sorditunnistuse saamine võtab aga aega aastakümneid.