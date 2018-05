Noore kunsti oksjonil müüdi kallimad tööd enam kui tuhande euro eest

Tartu Loomemajanduskeskuse juhi Reigo Kuivjõgi sõnul oli seekordne oksjon huvitav sel põhjusel, et maalid ei teinud hinnarekordeid, kuid keskmine müüdud maali hind kasvas. „See tähendab, et vahed madalamate ja kallimate hindade vahel olid väikesed ja kõik teoseid müünud kunstnikud said väga hea tasu. Samuti ei domineerinud seekord Edward von Lõngus oma müügihindadega nii palju kui eelmistel kordade, mis aitas samuti hindadel ühtlustuda,“ täpsustas ta.