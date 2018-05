Galerii: Emajõel aerutavad laual seisjad

Soe ilm ja puhas Emajõgi tekitasid tänaseks Atlantise ees võimaluse, mis pakub erilist pinget neile, kes tahavad proovida siinkandis suhteliselt uudset asja – lainelaual seistes ja mõnel hetkel ka põlvitades aerutada. Selliseks liikumisviisiks on laias maailmas välja mõeldud SUP lauad ehk aerulauad. Esimesteks proovisõitjateks oli kümmekond neidu, kes kõik said sõiduga hakkama nii, et ei pidanud laualt vette sulpsatama.