Kirikus ja kodus lõhnavad nelipühade puhul kased

Täna on nelipühade esimene püha, mis on ühtlasi riigipüha ja rahvakalendris suvisted. Vana kombe kohaselt tuuakse sel puhul juba eelmisel päeval kased tuppa. Tartu Peetri kirikus võttis tänasele jumalateenistusele ja samas ka kevadisele leeripühale sisenejaid vastu värske kase lõhn. Kased olid paari kaupa kiriku uksel, koorirõdu all ja altari kõrval.