Eesti klassiku soololaulude plaat tuleb esitlusele Emajõe peal

Muusikud Kadri-Ann Sumera ja Iris Oja on enda peale võtnud suurejoonelise ülesande - salvestada ja anda plaadina välja kõik Mart Saare tuntud ja tundmatud soolo- ja ansamblilaulud. Esimene tähis on pandud, üks plaat viiest on valmis, esitlus on täna, laupäeval kell 17 Emajõel ankurdatud Sisevete Saatkonnas.