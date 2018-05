Arvuga 11 märgistatud Inga Lunge tutvustas oma esimest raamatut

Inga Lunge rääkis, et märkas oma ja teiste laste võimet teha niisuguseid tähelepanekuid, et ei olegi tarvis selgeltnägijaid, kes ütleksid, kuidas elu paremini elada. „Piisab sellest, kui kuulata oma lapsi,“ lisas ta.

Selleiselt aluselt kerkisid autorile pähe keerlema mõned lood. Eelmise aasta kevadel said need paberile. Sügisel lisandusid veel mõned, nii et kokku sai neid 11.

„11 on märgiline number,“ ütles Inga Lunge. „Meil on perekonnas niimoodi sattunud, et ema on sündinud 11. novembril, mina 11. veebruaril ja väike Nora 11. märtsil. Ja kui Tiina Tammer lõpuks küsis, kas sobib, kui minu raamatu esimene esitlus on 11. mail kell 11 lastekirjanduse keskuses Tallinnas, ütlesin ma loomulikult jah.“

Tartu Postimehe tähelepanekul ei jätnud seesama arv näitlejast kirjanikku ka kirjastamisel ja esitlemisel. Kirjastaja Tiina Tammeri ja raamatusse pildid joonistanud Kreeta Käeri ees- ja perekonnanimes on mõlemal kokku 11 tähte. Sama palju on neid esitlusel osalenud autori abikaasa Toomas Lunge nimes.

Peategelase nime otsimiseks ei kulutanud Inga Lunge kuigi palju vaeva, vaid võttis nime, mis on talle kõige lähemal, ja nii sai ta nimeks Nora, kuigi tema tütre nimi on Nora-Ann. Kuid autor märkis, et lood ei ole tema pereelust maha kirjutatud.