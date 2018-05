Sebe bussijuht näppis roolis mobiili

Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste lausus, et kõrvalised tegevused bussiroolis ei ole kindlasti aktsepteeritavad ning kirjeldatud juhtum on väga kahetsusväärne. «Ajal mil bussijuht on sõidukiga aktiivselt liikluses peab tema tähelepanu olema sõiduki juhtimisel,» lisas Kaljuste.