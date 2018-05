Jõgeva linnasüdant kaunistavad Betti Alveri luuleread

Betti Alveri muuseumi juhataja Toomas Muru rääkis, et Alveri luule linnaruumi toomise idee käis välja Ly Lestberg, kes on Alveri muuseumi poolteist aastat tagasi avatud uue püsiekspositsiooni kontseptsiooni üks autoreid.

Lestbergi idee oli, et Alveri looming peaks olema Jõgeval nähtav ka muuseumist väljaspool ning sellest tekkiski mõte teha linnaruumis nähtavaks mõned Alveri luuletused.

«Algul oli mõte panna üles metallist infotahvlid, kus luuletused peal, aga mu meelest oli see liiga tavaline idee ning ka haavatav vandalismile,» lisas Toomas Muru.

«Luuleridade metallist konstruktsioonid on tehtud selliselt, et need peavad ilmastikule hästi vastu ning loodetavasti jäävad Jõgeva linna igavesest ajast igavesti,» lisas Muru.