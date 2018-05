Muuseumirahvas paneb laupäeval peo püsti

Tartust ning Tartu- ja Jõgevamaalt osaleb ligi 30 muuseumi ning mõistagi lähenevad kõik teemale oma nurga alt. Kuigi ametlikult algab muuseumiöö kell 18, hakkab näiteks linnamuuseumis elu keema juba kella kahest pealelõunal, kui muuseumi hoovil algab laat. Et avatud on romantilise alatooniga näitus «Randevuu. Kohtumispaik Tartu», siis on ka linnamuuseumi programm kantud vastavast vaimust ning ajalooliste maitsete kohvikus saab mekkida roogasid 1920. ja 1930. aastate Eesti köögist.