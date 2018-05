Kliinikum andis preemia naistekliiniku endisele juhile Tiiu Arole

Tiiu Aro on pikaajalise töö ja pühendumisena jätnud olulise jälje Eesti tervishoidu ja tervisekaitse arengusse nii arsti, sotsiaalministri, tervisekaitseinspektsiooni ja terviseameti juhina. Tiiu Aro osales ka Tartu Ülikooli Kliinikumi asutamises 1998. aastal.

Arst Tiiu Aro. FOTO: Andres Tennus

Tiiu Aro enda sõnul on Tartu vaim, ülikool ja töö kliinikumis tema elu esimesi tööaastaid oluliselt mõjutanud. «Võimalus siin areneda ja kaasa rääkida on kingitus. Kümme aastat Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku juhina on olnud mu elu parimad!» ütles ta. «Ja suur oli rõõm, kui 1998. aasta detsembris olin üks kolmest, kelle allkiri oli Tartu Ülikooli Kliinikumi asutamislepingul.»

Kliinikumi preemiaga tunnustatakse igal kevadel teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, kaasa aidanud Eesti tervishoiu maine tõstmisele ning Eesti inimese tervise parandamisele.

Kliinikum jagas kevadkonverentsil veel terve rea preemiaid, sealhulgas preemiad parimaile ajakirjas Eesti Arst ilmunud artikleile. Kliinikumi juhid peavad oluliseks ainsa emakeelse meditsiiniteadusliku ajakirja jätkusuutlikkuse toetamist ning eestikeelse teaduskeele arendamist. Teadusartikli preemia antakse eelmise kalendriaasta jooksul ajakirjas Eesti Arst ilmunud parima uurimusliku, ülevaate- või haigusjuhtu kirjeldava artikli eest. Preemia määrab kliinikumi juhatus ajakirja Eesti Arst toimetus-kolleegiumi ettepanekul.

Esmakordselt anti teadusartikli preemia aga kahele artiklile. Esimese autorid on Hans-Erik Ehrlich, Alar Sõrmus, Alar Rokk ja Juri Karjagin, kelle ühistööna sündis artikkel «Perioperatiivne maosisu aspiratsioon Tartu Ülikooli Kliinikumis».

Teise autorid on Mari-Liis Zimmermann, Kaire Innos, Pille Härmaorg, Margit Mägi, Aleksei Baburin ja Tiiu Aareleid, kelle ühistööna sündis artikkel «Vähihaigestumus 2009–2013 ja 20 aasta trendid Eestis».

Neinar Seli stipendiumit antakse välja kahes kategoorias: viimase kalendriaasta ja viimase viie aasta jooksul enim teadusartikleid publitseerinud autorile, kes on märkinud oma töökohaks Tartu Ülikooli Kliinikumi.

Professor Aare Märtson. FOTO: MARGUS ANSU / PM/SCANPIX BALTICS

Viimase viie aasta teaduspublikatsioonide eest pälvis Neinar Seli stipendiumi professor Külli Kingo. Teise stipendiumi, mis antakse välja viimase kalendriaasta teaduspublikatsioonide eest, pälvis kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja professor Aare Märtson.

Neinar Seli poolt kümme aastat tagasi Tartu Kultuurkapitali juurde asutatud meditsiini valdkonna alakapitali eesmärk on panustada Eesti meditsiini edendamisse ja Tartu Ülikooli Kliinikumi teadustöö taseme tõstmisesse.

Ka tudengid tunnustasid oma lemmikuid õppejõude.

Parim arst-õppejõud on nende hinnangul doktor Peeter Saadla, kes on sisehaiguste arst, kelle õpetada on peamiselt sisehaiguste propedeutika õppeaine. Peeter Saadla toob naeratuse näole ja sära silmi enamikule tudengitele. Teda kirjeldatakse kui inspireerivat ja hea huumorisoonega arsti, kes suudab ka kõige kuivema ja igavama teema põnevaks muuta.

Parim hambaarst-õppejõud on doktor Ülle Tarre, kes on arst-õppejõud hambaravi erialal. Ülle Tarre puhul on toodud välja tema tudengisõbralikkust, põhjalikkust ja väga korralikke õppematerjale ning ka tema suurt armastust õpetamise vastu ning pühendumust õppeainele ja tudengitele.

Ka Tartu Tervishoiu Kõrgkool viib oma õppurite seas läbi küsitlust, et selgitada välja paremad praktikajuhendajad. Sel aastal valiti parimaiks gastroenteroloogia osakonnas õdede praktikat juhendanud Rimma Suvorova ning lastekliinikus füsioteraapia praktikat juhendanud Merlin Burov.

Enim patsientide tänusõnu pälvinud arstid on südamekliiniku kardiokirurgia osakonna vanemarst-õppejõud Sirje Kõvask ja traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku ortopeedia eriala arst-õppejõud Alo Rull.

Südamearst Sirje Kõvask. FOTO: / POSTIMEES