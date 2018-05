Õhtune vahetus kummitab õige mitut põhikooli

Tartus läheb järgmise nelja aasta jooksul esimesse klassi üle 900 lapse rohkem, kui on põhikoolide lõpetajaid, kuid mitmed koolimajad on juba praegu pilgeni täis ja suuremat hulka klassikomplekte ei mahuta, mis võib tähendada vajadust korraldada mõne klassi töö õhtupoolses vahetuses. Eeskätt on see Supilinna, kesklinna, Tammelinna ja Veeriku perede mure.