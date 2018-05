Vastremonditud raamatukogus on tudengid kimpus arvutite laadimisega

Tartu ülikoolis on praegu eksamisessioon, mis tähendab, et tudengid on vallutanud ülikooli raamatukogu ruumid. Kuigi värskelt remondist tulnud raamatukogu ruumid on uued, on esile kerkinud mõned probleemid. Näiteks on tudengid hädas rühmatööruumide põrandates olevate pistikupesadega, mida katavad kaaned. Kaane all on kaks pesa, aga pisut suurem laadijapistik sinna sisse ei mahu.