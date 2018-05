Alatskivi Apollo lugu: paruni metsast presidendi parki

Kuigi kohalikud suhtusid kujusse pigem halvakspanuga, käisid nii mõnedki noored neiud oma leeripäeval raudmehe juures pilti tegemas, nagu Apollo talu peretütar (vasakul) ja tema sõbratar. Foto on tehtud Eesti Vabariigi algusaastatel.

Teisipäevases lehes kirjutasime, et Alatskivi lossi pere lootused praegu Kadrioru pargis asuva, aga kunagi lossi parkmetsas ilutsenud Belvedere Apollo kuju tagasi Alatskivi maile tuua pole ilmselt määratud täituma. Kuid mis kuju see üldse on ning mis asjaoludel Apollo 1937. aastal Kadriorgu viidi?