Emajõgi köidab kirjanike ja ajakirjanike tähelepanu

Ajakirjanduslikud kirjapanekud on kombekohaselt autorinimeta. Küll aga ilmneb, et valdavalt on tsiteeritud Postimeest. «Südasuwel tikub Emajõgi wägisi kuiwale jääma. Ujula muutub suureks pesukausiks ja kui suuremat wihmasadu ei tule, peab ujumisspordi harrastaja lähemal ajal pangega wee kodunt kaasa wiima.» Nii on leheneeger kirjutanud Postimehes 14. juulil 1936.

«Emajõe pääl» on küll tilluke, nõnda et mahub taskusse, kuid see on pigem voorus kui puudus. Nõnda saab seda hästi kaasas kanda. Niisama suur on linnaraamatukogu taskugiid «Kirjanduslikud (eksi)rännakud Tartus», mis ilmus mullu.